Harga Emas Pagi Ini, 5 Februari Tidak Ada Kejutan, UBS dan Galeri24 Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian pagi ini, Kamis 5 Februari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS tidak ada kejutan alias tidak mengalami perubahan dari harga yang tertera kemarin.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Kamis (5/2), ‎harga emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.948.000 per gram.

Begitu pula emas UBS tak berubah tetap di angka Rp 2.999.000 per gram.

Baca Juga: Sekda Sri Dorong Peningkatan Layanan Rumah Sakit Daerah Lewat Peran Strategis ARSADA Kaltim

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

Baca Juga: Kadinkes Jaya Mualimin Kukuhkan 133 Siswa SMK Gerbang Raja jadi Asisten Tenaga Kesehatan

- 0,5 gram: Rp 1.566.000

‎- 1 gram: Rp 2.984.000