JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Harga Emas Pagi Ini, 5 Februari Tidak Ada Kejutan, UBS dan Galeri24 Sebegini per Gram

Harga Emas Pagi Ini, 5 Februari Tidak Ada Kejutan, UBS dan Galeri24 Sebegini per Gram

Kamis, 05 Februari 2026 – 08:14 WIB
Harga Emas Pagi Ini, 5 Februari Tidak Ada Kejutan, UBS dan Galeri24 Sebegini per Gram - JPNN.com Kaltim
Harga emas di Pegadaian pagi ini, Kamis 5 Februari 2026 tidak ada kejutan. Harga emas UBS dan Galeri24 sebegini per gram. Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian pagi ini, Kamis 5 Februari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS tidak ada kejutan alias tidak mengalami perubahan dari harga yang tertera kemarin.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Kamis (5/2), ‎harga emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.948.000 per gram.

Begitu pula emas UBS tak berubah tetap di angka Rp 2.999.000 per gram.

Baca Juga:

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

Baca Juga:

- 0,5 gram: Rp 1.566.000

‎- 1 gram: Rp 2.984.000

Harga emas di Pegadaian pagi ini, Kamis 5 Februari 2026 tidak ada kejutan. Harga emas UBS dan Galeri24 sebegini per gram
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas hari ini harga emas harga emas di pegadaian harga emas per gram UBS Galeri24

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU