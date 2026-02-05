Harga Emas Pagi Ini, 5 Februari Tidak Ada Kejutan, UBS dan Galeri24 Sebegini per Gram
Kamis, 05 Februari 2026 – 08:14 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian pagi ini, Kamis 5 Februari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS tidak ada kejutan alias tidak mengalami perubahan dari harga yang tertera kemarin.
Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Kamis (5/2), harga emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.948.000 per gram.
Begitu pula emas UBS tak berubah tetap di angka Rp 2.999.000 per gram.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Galeri24
- 0,5 gram: Rp 1.566.000
- 1 gram: Rp 2.984.000
