Sekda Sri Dorong Peningkatan Layanan Rumah Sakit Daerah Lewat Peran Strategis ARSADA Kaltim

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Kaltim memiliki peran strategis dalam mengawal peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit daerah (RSD).

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni saat menghadiri pelantikan pengurus wilayah ARSADA Kaltim periode 2025-2029.

Sekda Sri hadir mewakili Gubernur Rudy Mas'ud di acara yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (3/2).

Pelantikan pengurus ARSADA Kaltim yang diketuai dr Martina Yulianti dilakukan langsung Ketua Umum ARSADA Pusat Zainoel Arifin.

Menurutnya, RSD merupakan garda terdepan dalam sistem kesehatan nasional yang harus terus diperkuat dari sisi kapasitas sumber daya manusia maupun kualitas layanan kepada masyarakat.

“Rumah sakit daerah dituntut untuk terus meningkatkan mutu pelayanan yang profesional, aman dan berorientasi pada keselamatan pasien. Di sinilah peran ARSADA menjadi sangat penting sebagai wadah koordinasi, sinergi, dan penguatan bersama,” kata Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Sri Wahyudi dikutip Kamis (5/2).

Sekda Sri Wahyuni yang juga menjabat Pembina ARSADA Kaltim berharap kepengurusan yang baru agar semakin mempererat sinergi antarrumah sakit daerah, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingannya lainnya.

Hal ini bertujuan mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kaltim.