Banjir Rendam Dusun Pondok Labu di Kukar, Dinos Kaltim Gerak Cepat Lakukan Ini

kaltim.jpnn.com, TENGGARONG - Banjir merendam pemukiman warga di Dusun Pondok Labu, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara pada Selasa (3/2).

Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim bergerak cepat meninjau lokasi banjir yang merendam setidaknya 14 rumah warga yang tersebar di wilayah RT 09 dan RT 10

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinso Kaltim Achmad Rasyidi mengungkapkan berdasarkan data lapangan, total warga terdampak, yakni RT 09 sebanyak 9 kepala keluarga (18 jiwa), dan 19 kepala keluarga (67 jiwa) terdapat di wilayah RT 10.

Saat ini, sebagian besar warga yang rumahnya terendam memilih mengungsi ke area jalan yang lebih tinggi sembari menunggu pendirian tenda darurat dari BPBD.

Terkait kebutuhan pokok, bantuan logistik dilaporkan telah didistribusikan secara kolaboratif oleh BPBD dan Dinsos Kutai Kartanegara.

Menariknya, bantuan yang disalurkan Dinsos Kukar merupakan pemanfaatan buffer stock yang sebelumnya telah dipasok dari Gudang Logistik Bencana Dinsos Kaltim.

Pihak Dinsos Kaltim tetap menjalin komunikasi secara intensif dengan Ketua RT setempat.

Apabila sewaktu-waktu terjadi kekurangan stok pangan atau muncul kebutuhan darurat lainnya, tambahan logistik akan segera disalurkan kembali ke lokasi terdampak.