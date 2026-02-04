Harga Terbaru Emas UBS dan Galeri24 Siang Ini, Sekarang per Gram Dibanderol Sebegini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian siang ini, baik produk UBS dan Galeri24, berubah lagi.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Rabu (4/2) pukul 11.24 WIB, ‎harga jual emas Galeri24 di angka Rp 2.984.000 dari tadi pagi tertulis Rp 2.922.000.

Rp 2.936.000

Sementara itu, harga emas UBS juga berubah dari pagi tadi dibanderol Rp 2.936.000 per gram kini dibanderol Rp2.999.000 per gram.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, dilansir dari laman Logam Mulia, harga emas Antam dibanderol Rp 2.946.000 per gram

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24