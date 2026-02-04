JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Harga Terbaru Emas UBS dan Galeri24 Siang Ini, Sekarang per Gram Dibanderol Sebegini

Harga Terbaru Emas UBS dan Galeri24 Siang Ini, Sekarang per Gram Dibanderol Sebegini

Rabu, 04 Februari 2026 – 11:40 WIB
Harga Terbaru Emas UBS dan Galeri24 Siang Ini, Sekarang per Gram Dibanderol Sebegini - JPNN.com Kaltim
Simak harga terbaru emas UBS dan Galeri24 siang ini, Rabu (4/2). Ilustrasi. Foto: ANTARA/HO-Pegadaian

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian siang ini, baik produk UBS dan Galeri24, berubah lagi.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Rabu (4/2) pukul 11.24 WIB, ‎harga jual emas Galeri24 di angka Rp 2.984.000 dari tadi pagi tertulis Rp 2.922.000.

Rp 2.936.000

Baca Juga:

Sementara itu, harga emas UBS juga berubah dari pagi tadi dibanderol Rp 2.936.000 per gram kini dibanderol Rp2.999.000 per gram.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, dilansir dari laman Logam Mulia, harga emas Antam dibanderol Rp 2.946.000 per gram

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

Simak harga terbaru emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian siang ini, Rabu (4/2)
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga terbaru emas harga emas hari ini harga emas di pegadaian harga emas per gram harga emas Antam hari harga emas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU