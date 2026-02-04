Hore, Peserta Didik Baru MI dan MTs Bakal Masuk Daftar Penerima Kartu Penajam Cerdas

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) bakal menambah penerima manfaat bantuan pendidikan, berupa Kartu Penajam Cerdas kepada peserta didik baru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

"Direncanakan menambah penerima manfaat Kartu Penajam Cerdas pada 2026 agar dirasakan secara lebih merata oleh peserta didik," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) PPU Andi Singkerru, Rabu (4/2).

Menurut Andi, penambahan penerima manfaat bantuan pendidikan tersebut kepada peserta didik baru madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah tsanawiyah (MTs) di bawah kewenangan Kemenag, karena belum masuk skema penerima manfaat Kartu Penajam Cerdas.

"Teknis pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan akan dilakukan dengan Kemenag setelah selesai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026," jelasnya.

Dinas Dikpora PPU telah melakukan penghitungan sebagai tindak lanjut rencana pemerintah kabupaten setempat terkait penambahan penerima manfaat program Kartu Penajam Cerdas.

Kartu Penajam Cerdas mulai dilaksanakan pada 2025 dengan penerima manfaat peserta didik baru, yakni murid kelas satu sekolah dasar (SD) dan kelas satu sekolah menengah pertama (SMP) di bawah naungan Dinas Dikpora PPU.

Baca Juga: Ini Proyek Infrastruktur di Penajam Paser Utara yang Bakal Didanai Bankeu dari Kaltim

Kartu Penajam Cerdas berisikan saldo Rp 600 ribu ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat untuk pemenuhan kebutuhan sekolah, seperti pembelian seragam dan alat perlengkapan belajar, sehingga dapat meringankan beban ekonomi orang tua.

"Penerima manfaat Kartu Penajam Cerdas pada 2025 sebanyak 6.367 peserta didik baru SD dan SMP yang tersebar di empat kecamatan dengan anggaran Rp3,8 miliar," sebutnya.