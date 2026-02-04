Harga Emas Antam Hari Ini 4 Februari 2026 Meroket Lagi, Berapa per Gram? Cek di Sini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 4 Februari 2026 meroket lagi.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Rabu (4/2), harga emas Antam meroket Rp 102.000 dari semula Rp 2.844.000 menjadi Rp 2.946.000 per gram. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) turun melambung menjadi Rp 2.710.000 dari awalnya Rp 2.633.000 per gram.

Baca Juga: Gubernur Rudy Masud Tegaskan Pemprov Kaltim Siap Laksanakan Arahan Presiden Prabowo

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.523.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.946.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.832.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.723.000.