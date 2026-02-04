JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Harga Emas Antam Hari Ini 4 Februari 2026 Meroket Lagi, Berapa per Gram? Cek di Sini

Harga Emas Antam Hari Ini 4 Februari 2026 Meroket Lagi, Berapa per Gram? Cek di Sini

Rabu, 04 Februari 2026 – 09:12 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 4 Februari 2026 Meroket Lagi, Berapa per Gram? Cek di Sini - JPNN.com Kaltim
Harga emas Antam hari ini Rabu 4 Februari 2026 meroket lagi. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 4 Februari 2026 meroket lagi.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Rabu (4/2), harga emas Antam meroket Rp 102.000 dari semula Rp 2.844.000 menjadi Rp 2.946.000 per gram. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) turun melambung menjadi Rp 2.710.000 dari awalnya Rp 2.633.000 per gram.

Baca Juga:

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.523.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.946.000.

Baca Juga:

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.832.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.723.000.

Harga emas Antam meroket pada hari ini, Rabu 4 Februari 2026, per gram jadi sebegini
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas Antam hari harga emas Antam harga emas Antam harga emas per gram

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU