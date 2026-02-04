Harga Emas Antam Hari Ini 4 Februari 2026 Meroket Lagi, Berapa per Gram? Cek di Sini
Rabu, 04 Februari 2026 – 09:12 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 4 Februari 2026 meroket lagi.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Rabu (4/2), harga emas Antam meroket Rp 102.000 dari semula Rp 2.844.000 menjadi Rp 2.946.000 per gram.
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) turun melambung menjadi Rp 2.710.000 dari awalnya Rp 2.633.000 per gram.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.523.000.
- Harga emas 1 gram: Rp 2.946.000.
- Harga emas 2 gram: Rp 5.832.000.
- Harga emas 3 gram: Rp 8.723.000.
