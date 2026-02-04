Harga Emas Terus Merosot, Hari Ini Galeri24 dan UBS per Gram Jadi Sebegini

JPNN.com

Rabu, 04 Februari 2026 – 06:12 WIB
Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 4 Februari 2026 kembali merosot. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 4 Februari, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kembali merosot.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (4/2), ‎harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.922.000 dari kemarin Rp 2.948.000 per gram atau turun Rp 26.000.

Sementara itu, harga emas UBS turut merosot dari awalnya dibanderol Rp 2.963.000 menjadi Rp 2.936.000 per gram atau turun Rp 27.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram Rp 1.533.000

