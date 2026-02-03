Gubernur Rudy Mas'ud Tegaskan Pemprov Kaltim Siap Laksanakan Arahan Presiden Prabowo

JPNN.com

Selasa, 03 Februari 2026 – 14:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyalami Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di acara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlangsung di SICC Bogor Jawa Barat, Senin (2/2). Foto: Dokumentasi Adpimprovkaltim

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan kesiapan Pemprov Kaltim untuk melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan itu disampaikannya seusai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat, Senin (2/2).

Dia menyatakan Pemprov Kaltim siap mendukung dan menindaklanjuti setiap taklimat yang disampaikan Presiden Prabowo demi penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Intinya, kami siap mendukung dan melaksanakan apa yang disampaikan Bapak Presiden,” tegas Rudy Mas'ud dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Selasa (3/2).

Salah satu arahan Presiden Prabowo yang menjadi perhatian utama adalah penguatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk mencegah kebocoran dan praktik capital flight atau pelarian modal ke luar negeri.

Sementara itu, Wakil Gubernur Seno Aji menyebut masih ditemukan pengusaha yang membawa keuntungan usahanya ke luar negeri sehingga berdampak pada kerugian daerah dan negara.

“Masih banyak pengusaha yang membawa kabur modal ke luar negeri, dan ini tentu merugikan kita,” ujar Wagub Seno.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyoroti praktik penjualan SDA di bawah harga pasar (under pricing), khususnya komoditas batu bara di Kaltim.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Wagub Seno Aji menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di SICC Bogor
