Produksi Padi Kaltim 2025 Tembus 270,79 Ribu Ton, Kontribusi 3 Daerah Ini Tertinggi

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Produksi padi di Kaltim mencapai 270,87 ribu ton gabah kering giling (GKG) pada 2025.

Capaian tersebut mengalami kenaikan sebanyak 21,23 ribu ton atau naik 8,5 persen jika dibandingkan produksi pada 2024 yang sebanyak 249,64 ribu ton GKG.

"Jika dikonversi menjadi beras, maka produksi beras Kaltim pada 2025 mencapai 157,55 ribu ton, bertambah 12,34 ribu ton atau naik 8,5 persen dibandingkan produksi tahun 2024 yang sebanyak 145,21 ribu ton," kata Statistisi Ahli Madya BPS Kaltim Ariyanti Cahyaningsih, Selasa (3/2).

Ariyanti menyebut produksi padi dihitung dengan metode yang mengintegrasikan dua sistem pengumpulan data, yakni berdasarkan pada luas panen dan produktivitas per hektare.

Untuk luas panen padi Kaltim pada 2025 mencapai 66,52 ribu hektare, mengalami kenaikan sebesar 3,48 ribu hektare atau meningkat 5,51 persen ketimbang luas panen pada 2024 yang sebesar 63,04 ribu hektare.

Khusus untuk luas panen pada subround III (September - Desember 2025) sekitar 22,18 ribu hektare atau terjadi penurunan sebesar 23,54 persen ketimbang September - Desember 2024.

"Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan pada Desember 2025, maka potensi luas panen padi tahun 2026 ini diperkirakan bertambah 4,98 ribu hektare atau terjadi kenaikan 24,64 persen," paparnya.

Untuk produksi padi yang sebanyak 270,87 ribu GKG pada 2025 tersebut berasal dari tiga subround, yakni subround I sebanyak 125,03 ton GKK atau naik 39,76 persen ketimbang subround yang sama tahun sebelumnya.