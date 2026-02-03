Jelang Ramadan & Idulfitri, Mentan Amran Larang Seluruh RPH Naikkan Harga Daging Sapi

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan keinginan pemerintah untuk memastikan harga daging sapi tetap stabil, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Untuk itu, Mentan Amran menegaskan seluruh rumah potong hewan (RPH) agar tidak menaikkan harga daging sapi guna menjaga stabilitas pangan nasional menjelang dua momentum tersebut.

“Seluruh RPH tidak boleh menaikkan harga daging," tegas Mentan Amran dalam keterangan di Jakarta, Selasa (3/2).

Dia juga meminta seluruh rumah potong hewan untuk melarang para jagal yang memotong sapi untuk tidak menaikkan harga daging sapi sebagai bagian dari kesiapan pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah kondisi harga pangan nasional yang cenderung terkendali.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), komponen harga bergejolak (volatile food) secara bulan ke bulan mengalami deflasi sebesar 1,96 persen, sementara secara tahunan tercatat inflasi sebesar 1,14 persen.

Hal ini menandakan stabilitas harga pangan masih terjaga.

Pemerintah telah menetapkan harga sapi siap potong dari Feedloter tidak lebih dari Rp 55 ribu/kg dan terima di RPH maksimal Rp 56 ribu/kg.