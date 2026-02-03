Ini Prioritas Bupati Sri Juniarsih untuk Menarik Wisatawan ke Berau

kaltim.jpnn.com, TANJUNG REDEB - Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyatakan penguatan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan di kawasan pesisir untuk menarik kunjungan wisatawan.

Dia menyebut sektor ini memiliki dampak berganda, mulai kuliner, ekonomi kreatif, hotel/penginapan dan lainnya.

Sejumlah infrastruktur di kawasan pesisir yang telah dituntaskan pada 2025 dan diresmikan Januari 2026 antara lain Jembatan Kelomang, Jembatan Sei Bataan, dan Dermaga Teluk Sulaiman yang semuanya berada di Kecamatan Biduk-Biduk.

"Pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas pemerintah daerah untuk membuka akses, memperlancar mobilitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di pesisir selatan Kabupaten Berau," kata Sri Juniarsih, Selasa (3/2).

Dia berharap keberadaan sejumlah infrastruktur tersebut juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, baik dari sisi akses transportasi, distribusi hasil perikanan, hingga pengembangan potensi pariwisata.

Sektor pariwisata menjadi perhatian karena banyak daya tarik wisata yang mampu menarik pengunjung datang ke pesisir selatan Berau.

Hal ini pun dibuktikan dengan tingkat kunjungan yang meningkat selama ini.

Misalnya pada 2023, jumlah wisatawan yang datang ke Berau sebanyak 422.592 kunjungan.