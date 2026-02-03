JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Waduh, Terjun Bebas! Harga Emas Antam Hari Ini 3 Februari Jadi Sebegini per Gram

Waduh, Terjun Bebas! Harga Emas Antam Hari Ini 3 Februari Jadi Sebegini per Gram

Selasa, 03 Februari 2026 – 09:26 WIB
Waduh, Terjun Bebas! Harga Emas Antam Hari Ini 3 Februari Jadi Sebegini per Gram - JPNN.com Kaltim
Harga emas Antam terjun bebas pada hari ini, Selasa 3 Februari 2026, cek daftarnya. Ilustrasi. Foto: Irwansyah Putra/nz/pri/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 3 Februari 2026 anjlok.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Selasa (3/2), harga emas Antam anjlok Rp 183.000 dari semula Rp 3.027.000 menjadi Rp 2.844.000 per gram. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) turun tipis Rp 9.000 Rp 2.624.000 dari awalnya Rp 2.633.000 per gram.

Baca Juga:

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.472.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.844.000.

Baca Juga:

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.628.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp8.417.000.

Harga emas Antam terjun bebas pada hari ini, Selasa 3 Februari 2026, jadi sebegini per gram
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas Antam hari harga emas Antam harga emas hari ini Antam harga emas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU