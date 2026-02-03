Waduh, Terjun Bebas! Harga Emas Antam Hari Ini 3 Februari Jadi Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 3 Februari 2026 anjlok.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Selasa (3/2), harga emas Antam anjlok Rp 183.000 dari semula Rp 3.027.000 menjadi Rp 2.844.000 per gram. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) turun tipis Rp 9.000 Rp 2.624.000 dari awalnya Rp 2.633.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.472.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.844.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.628.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp8.417.000.