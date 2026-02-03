Dinas ESDM Turunkan Tim Teknis, Tinjau Upaya Perusahaan Tambang Ini Lindungi Sungai Kelay

kaltim.jpnn.com, BERAU - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Kaltim merespons perhatian publik yang mengkhawatirkan terjadinya bencana ekologi akibat penambangan batu bara di dekat sungai Kelay, Kabupaten Berau.

Terkait hal itu, Dinas ESDM Kaltim menurunkan tim teknis untuk meninjau langsung upaya teknis PT Supra Bara Energi dalam melindungi Sungai Kelay dari potensi dampak aktivitas pertambangan batu bara.

"Kunjungan lapangan telah kami lakukan untuk memastikan seluruh arahan Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM telah dijalankan oleh perusahaan demi menjamin keselamatan warga dan lingkungan sekitar," kata Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto di Samarinda, Selasa (3/2).

Eks Pjs Bupati Kutai Kartanegara itu menyatakan meskipun kewenangan perizinan serta pembinaan berada di tangan Kementerian ESDM, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan secara faktual.

Lokasi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi yang ditinjau terletak di Desa Rantau Panjang dan Pagar Bukur yang mencakup Kecamatan Sambaliung serta Teluk Bayur.

"Tim teknis menemukan perusahaan telah menerapkan metode injeksi semen (grouting) sebagai langkah pengendalian teknis yang vital untuk menjaga kestabilan tanah," ungkap Bambang.

Teknik penyuntikan semen ini dilakukan dengan kedalaman masing-masing lubang mencapai 600 meter yang membentang di sisi timur lubang tambang.

Selain penguatan struktur tanah, perusahaan juga telah memasang lubang pembuangan air khusus (drainhole) untuk mengurangi kejenuhan material pada dinding bukaan tambang.