12 Orang Terjebak Cuaca Buruk Saat Memancing di Tengah Laut, Tim SAR Bergerak

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Sebanyak 12 orang terjebak cuaca buruk saat memancing di bagan yang lokasinya di tengah laut.

Insiden itu terjadi di wilayah Perairan Lamaru, Balikpapan pada Minggu (1/2) pukul 19.30 WITA.

"Informasi yang kami kumpulkan menyebutkan bahwa cuaca tiba-tiba berubah, yakni angin kencang dan ombak tinggi, sehingga membuat kapal mereka tidak mampu kembali ke pantai," kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Balikpapan Endrow Sasmita, Senin (2/2).

Selanjutnya salah satu korban menghubungi kantor SAR Balikpapan untuk meminta bantuan segera pada Senin (2/2) dini hari pukul 01.15 WITA.

Pasalnya, beberapa orang mulai menunjukkan tanda-tanda kedinginan dan kelelahan.

Mendapati laporan tersebut, Tim Rescue Kantor SAR Balikpapan langsung bergerak cepat.

Pukul 01.30 WITA, tim diberangkatkan dari Dermaga Somber Balikpapan menggunakan kapal karet dan peralatan SAR lengkap, termasuk perlengkapan air, selam, medis, dan komunikasi.

"Sekitar pukul 03.00 WITA, tim tiba di bagan atau lokasi kejadian dengan cuaca hujan ringan, namun kondisi angin dan gelombang masih menjadi tantangan serius sepanjang proses evakuasi," kata Endrow.