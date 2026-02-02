21.903 Mahasiswa Baru Nikmati UKT Gratis Lewat Program Gratispol, Terbanyak Kuliah di Unmul

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Program Gratispol yang menjadi unggulan Pemprov Kaltim resmi berjalan.

Pada tahun akademik 2025-2026, sebanyak 21.903 mahasiswa baru di Kaltim mendapatkan pembebasan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester pertama.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal menyampaikan realisasi pembebasan UKT tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang dianggarkan melalui APBD Perubahan 2025.

Dia mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Kaltim yang unggul dan berdaya saing.

“Alhamdulillah salah satu program Gratispol, yakni gratis biaya kuliah, telah terealisasi. Sebanyak 21.903 mahasiswa baru di Kaltim mendapatkan bebas UKT untuk semester satu,” kata Faisal dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Senin (2/2).

Pemprov Kaltim juga memastikan cakupan program Gratispol akan jauh lebih luas pada tahun ini.

Melalui APBD 2026, bantuan pendidikan akan diberikan kepada mahasiswa semester satu hingga delapan, baik di kampus wilayah Kaltim maupun melalui skema kerja sama dengan perguruan tinggi di luar daerah.

Total penerima diperkirakan mencapai sekitar 124 ribu mahasiswa, mencakup jenjang S1, S2, hingga S3.