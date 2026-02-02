Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp 167 Ribu, Buyback Turun Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Senin 2 Februari 2026 terbang lagi.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Senin (2/2), harga emas Antam meroket Rp 167.000 dari semula Rp 2.860.000 menjadi Rp 3.027.000 per gram. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) mengalami penurunan menjadi Rp 2.633.000 dari awalnya Rp 2.654.000 per gram.

Baca Juga: Rozani Erawadi Ungkap Penghambat Tenaga Kerja Muda di Kaltim Tembus Pasar Industri

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

Harga emas 0,5 gram: Rp1.563.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp3.027.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.994.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp8.966.000.