Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp 167 Ribu, Buyback Turun Sebegini per Gram
Senin, 02 Februari 2026 – 09:26 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Senin 2 Februari 2026 terbang lagi.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Senin (2/2), harga emas Antam meroket Rp 167.000 dari semula Rp 2.860.000 menjadi Rp 3.027.000 per gram.
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) mengalami penurunan menjadi Rp 2.633.000 dari awalnya Rp 2.654.000 per gram.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
Harga emas 0,5 gram: Rp1.563.500.
- Harga emas 1 gram: Rp3.027.000.
- Harga emas 2 gram: Rp5.994.000.
- Harga emas 3 gram: Rp8.966.000.
