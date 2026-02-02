Harga Emas Hari Ini di Tanggal Cantik, UBS dan Galeri24 Tidak Bergerak, Cek Daftarnya

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini Senin bertepatan dengan momen tanggal cantik, yakni 02-02-2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak tidak bergerak alias stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (2/2), ‎harga jual emas Galeri24 tetap di angka Rp 2.981.000.

Sementara itu, harga emas UBS juga stabil di angka Rp 2.996.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram Rp 1.564.000