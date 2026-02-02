JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Harga Emas Hari Ini di Tanggal Cantik, UBS dan Galeri24 Tidak Bergerak, Cek Daftarnya

Harga Emas Hari Ini di Tanggal Cantik, UBS dan Galeri24 Tidak Bergerak, Cek Daftarnya

Senin, 02 Februari 2026 – 07:05 WIB
Harga Emas Hari Ini di Tanggal Cantik, UBS dan Galeri24 Tidak Bergerak, Cek Daftarnya - JPNN.com Kaltim
Update harga emas hari ini bertepatan di momen tanggal cantik, 2 Februari 2026. Ilustrasi. Foto: Antara/HO-UBS

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini Senin bertepatan dengan momen tanggal cantik, yakni 02-02-2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak tidak bergerak alias stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (2/2), ‎harga jual emas Galeri24 tetap di angka Rp 2.981.000.

Sementara itu, harga emas UBS juga stabil di angka Rp 2.996.000 per gram.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Galeri24

- 0,5 gram Rp 1.564.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 02-02-2026 kompak tidak bergerak. Harga emas UBS dan Galeri24 tetap sebegini per gram
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas hari ini harga emas di pegadaian harga emas UBS tanggal cantik pegadaian

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU