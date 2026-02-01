JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Pasang Laut Setinggi Hingga 3 Meter di Tanggal Ini, Warga Pesisir Diminta Mewaspadai

Pasang Laut Setinggi Hingga 3 Meter di Tanggal Ini, Warga Pesisir Diminta Mewaspadai

Minggu, 01 Februari 2026 – 16:46 WIB
Pasang Laut Setinggi Hingga 3 Meter di Tanggal Ini, Warga Pesisir Diminta Mewaspadai - JPNN.com Kaltim
Sejumlah anak sedang bermain di Pantai Kilang Balikpapan. Ilustrasi. Foto: M Ghofar/Antara

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Pasang laut setinggi antara 2,8-3 meter diperkirakan terjadi pada 2-4 Februari 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mengingatkan warga pesisir di Kaltim untuk mewaspadai dampak pasang laut setinggi itu yang bisa membahayakan dan menghambat berbagai aktivitas.

"Pasang laut juga bisa mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas sosial, bisa naik ke kawasan pemukiman warga, bisa juga membahayakan anak-anak yang bermain di pantai," ungkap Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Carolina Meylita Sibarani, Minggu (1/2).

Baca Juga:

Lanjut Carolina, bahkan pasang laut juga bisa menyebabkan tambak ikan maupun tambak garam terendam air laut.

Terlebih jika disertai dengan ombak, dikhawatirkan peralatan di kawasan tambak menjadi rusak, sehingga adanya peringatan dini ini diharapkan bisa dilakukan antisipasi.

Adapun kawasan yang akan mengalami pasang laut antara lain di Teluk Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, yakni prakiraan pasang tertinggi pada 2 Februari 2026 mencapai 3 meter pada pukul 19.00 WITA, surut terendah 0,2 meter pada 2 Februari, pada pukul 02.00 WITA.

Baca Juga:

Kemudian di perairan Balikpapan, prakiraan pasang tertinggi terjadi pada 2 Februari dengan ketinggian 3 meter pada pukul 19.00 WITA, prakiraan surut terendah 0,3 meter pada 5 Februari pada pukul 13.00 WITA.

Di sisi lain, perairan Balikpapan setidaknya terdapat lima kawasan yang terpengaruh langsung oleh pasang surutnya seperti Samboja dan Samboja Barat (Kabupaten Kutai Kartanegara), Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.

BMKG Stasiun Balikpapan mengingatkan warga pesisir di Kaltim untuk mewaspadai dampak pasang laut setinggi antara 2,8-3 meter yang terjadi pada 2-4 Februari 2026
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   pasang laut dampak pasang laut BMKG Balikpapan waspada warga pesisir Kaltim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU