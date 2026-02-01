Pasang Laut Setinggi Hingga 3 Meter di Tanggal Ini, Warga Pesisir Diminta Mewaspadai

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Pasang laut setinggi antara 2,8-3 meter diperkirakan terjadi pada 2-4 Februari 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mengingatkan warga pesisir di Kaltim untuk mewaspadai dampak pasang laut setinggi itu yang bisa membahayakan dan menghambat berbagai aktivitas.

"Pasang laut juga bisa mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas sosial, bisa naik ke kawasan pemukiman warga, bisa juga membahayakan anak-anak yang bermain di pantai," ungkap Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Carolina Meylita Sibarani, Minggu (1/2).

Lanjut Carolina, bahkan pasang laut juga bisa menyebabkan tambak ikan maupun tambak garam terendam air laut.

Terlebih jika disertai dengan ombak, dikhawatirkan peralatan di kawasan tambak menjadi rusak, sehingga adanya peringatan dini ini diharapkan bisa dilakukan antisipasi.

Adapun kawasan yang akan mengalami pasang laut antara lain di Teluk Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, yakni prakiraan pasang tertinggi pada 2 Februari 2026 mencapai 3 meter pada pukul 19.00 WITA, surut terendah 0,2 meter pada 2 Februari, pada pukul 02.00 WITA.

Kemudian di perairan Balikpapan, prakiraan pasang tertinggi terjadi pada 2 Februari dengan ketinggian 3 meter pada pukul 19.00 WITA, prakiraan surut terendah 0,3 meter pada 5 Februari pada pukul 13.00 WITA.

Di sisi lain, perairan Balikpapan setidaknya terdapat lima kawasan yang terpengaruh langsung oleh pasang surutnya seperti Samboja dan Samboja Barat (Kabupaten Kutai Kartanegara), Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.