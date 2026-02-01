JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Rozani Erawadi Ungkap Penghambat Tenaga Kerja Muda di Kaltim Tembus Pasar Industri

Rozani Erawadi Ungkap Penghambat Tenaga Kerja Muda di Kaltim Tembus Pasar Industri

Minggu, 01 Februari 2026 – 09:26 WIB
Rozani Erawadi Ungkap Penghambat Tenaga Kerja Muda di Kaltim Tembus Pasar Industri - JPNN.com Kaltim
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Rozani Erawadi. Foto: Ahmad Rifandi/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi menyoroti masalah mentalitas dan kondisi kesehatan masih menjadi penghambat bagi tenaga kerja muda lokal untuk menembus pasar industri.

"Aspek soft skill dan etos kerja menjadi titik lemah yang membuat tenaga kerja muda kita seringkali sulit beradaptasi dengan target tinggi di dunia usaha," ungkap Rozani di Samarinda, Minggu (1/2).

Rozani menjelaskan fenomena pekerja muda yang mudah mengundurkan diri saat merasa tidak nyaman masih kerap terjadi meski peluang kenaikan jabatan terbuka lebar.

Baca Juga:

Rozani mengungkapkan dari perbincangan dengan para manajer sumber daya manusia (HRD) perusahaan Kaltim, dia menemukan faktor kesehatan juga menjadi rapor merah.

Sebab, tak sedikit pelamar gagal dalam seleksi akibat menderita penyakit degeneratif di usia dini serta indikasi penyakit menular seperti TBC.

"Padahal, pemerintah telah berupaya masif meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan dan Bontang," ungkap Rozanu.

Baca Juga:

Hingga periode 2024-2025, total peserta pelatihan berbasis kompetensi di berbagai wilayah Kaltim telah menjangkau sekitar 2.000 orang.

Terkait peluang kerja internasional, Rozani menyayangkan rendahnya minat warga Kaltim untuk menjadi pekerja migran ke Jepang, Korea, maupun Eropa.

Ini penghambat tenaga muda di Kaltim tembus pasar industri, mulai dari soft skill dan etos kerja hingga kondisi kesehatan
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   tenaga kerja muda tenaga kerja industri Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi kesehatan perusahaan pekerja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU