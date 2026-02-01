Sambut Ramadan dan Idulfitri, Shi by Shireen Luncurkan Koleksi Busana 'Luminaire'

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Jenama fesyen Shi by Shireen meluncurkan koleksi busana terbaru menyambut Ramadan dan Idulfitri 2026 bertajuk 'Luminaire'.

Koleksi busana 'Luminaire' yang terinspirasi dari cahaya yang dipancarkan dari dalam hati untuk menyambut bulan suci dan hari kemenangan bagi umat muslim.

Pendiri Shi by Shireen, Shireen Sungkar mengatakan nama Luminaire dipilih sebagai simbol cahaya yang terpancar di momen Ramadan dan Idulfitri, sejalan dengan momen spiritual yang identik dengan pembaruan diri dan perasaan seperti terlahir kembali.

Melalui koleksi 'Luminaire', Shi by Shireen ingin menghadirkan rasa percaya diri terutama bagi perempuan untuk memancarkan cahayanya masing-masing.

“Aku pengin setiap orang merasa kayak cahayanya terpancar dan ngerasa kita boleh kok tampil cantik, tampil itu lebih sesuatu di Idulfitri maksudnya lebih niat. Kayak perempuan tuh senang nyari sesuatu yang lebih pol pas untuk Idulfitri kenapa karena kita memancarkan kita happy, ketemu sama saudara, keluarga besar yang mungkin ketemunya setahun dua kali,” kata Shireen Sungkar dikutip Minggu (1/2).

Dalam koleksi 'Luminaire' menghadirkan pattern yang sesuai dengan temanya.

Dengan potongan yang ringan, siluet mengalir, dan lembut, serta layering halus menciptakan kesan yang anggun.

Memiliki warna yang mudah dipadukan, juga diperkaya detail bordir merupakan sentuhan romantis yang khas Shi by Shireen.