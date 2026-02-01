JPNN.com

Minggu, 01 Februari 2026 – 06:00 WIB
Harga Emas Hari Ini 1 Februari Terjun Bebas, Harganya Rontok Jadi Sebegini per Gram - JPNN.com Kaltim
Harga emas produk buatan Galeri24 dan UBS terjun bebas pada hari ini Minggu (1/2). Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 1 Februari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak terjun bebas.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (1/2), ‎harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.981.000 dari kemarin Rp 3.260.000 per gram atau turun Rp 279.000.

Sementara itu, harga emas UBS turut merosot dari awalnya dibanderol Rp 3.275.000 menjadi Rp 2.996.000 per gram atau turun Rp 279.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram Rp 1.564.000

