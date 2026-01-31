Hadiri Peringatan Harlah Seabad NU di IKN, Wagub Kaltim Seno Aji Berpesan Ini

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji berharap peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 atau seabad Nahdlatul Ulama (NU) diharapkan menjadi momentum introspeksi bagi seluruh warga dan pengurus NU untuk mewujudkan Indonesia yang semakin baik, termasuk Kalimantan Timur.

Harapan tersebut disampaikan saat hadir bersama istrinya Hj Wahyu Hernaningsih pada acara peringatan Harlah ke-100 NU dan Isra Mikraj di Gedung Utama Kemenko III IKN, Penajam Paser Utara, Sabtu (31/1).

Wagub Seno menyampaikan momentum Harlah ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan semangat dalam membangun bangsa, khususnya daerah.

“Anggota NU sangat banyak di Bumi Kaltim, dengan profesi yang sangat beragam. Oleh karena itu, melalui Milad ke-100 NU ini, seluruh warga maupun pengurus NU diharapkan selalu berintrospeksi diri dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi daerah,” pesan Wagub Seno.

Menurut Wagub Seno, peran NU selama ini, baik secara nasional maupun di Kaltim sangat besar.

Hal itu dibuktikan dengan keberadaan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Kaltim dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan.

"NU juga memiliki LPP atau Lembaga Pengembangan Pertanian NU. Secara teknis dan kontekstual, pemerintah daerah sangat diuntungkan. Dengan demikian, keberadaan NU memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah," kata Wagub Seno.