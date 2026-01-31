Kunjungi Ibu Kota Nusantara, JETRO dan 34 Perusahaan Jepang Menjajaki Peluang Usaha

JPNN.com

Sabtu, 31 Januari 2026 – 22:22 WIB
Otorita IKN dengan JETRO bersama perwakilan lembaga pemerintah dan pelaku usaha Jepang melakukan pembahasan terkait peluang investasi di Ibu Kota Nusantara. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Otorita IKN

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA -
Investor Jepang Menjajaki Peluang Usaha di IKN


Japan External Trade Organization (JETRO) dan 34 perusahaan Jepang lintas sektor berkunjung ke Ibu Kota Nusantara.

Rombongan terdiri dari perwakilan lembaga pemerintah dan pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari perdagangan, perbankan, permesinan, ketenagalistrikan, material, pangan, hingga jasa.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan tujuan kunjungan puluhan pelaku usaha Jepang di IKN.

"Pelaku usaha menjajaki peluang usaha untuk investasi di IKN," kata eks Menteri Pekerjaan Umum itu.

Basuki menyampaikan diharapkan kunjungan tersebut dapat berlanjut pada realisasi investasi nyata ke depan dalam pembangunan IKN.

Dia menegaskan Otorita berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi dengan mitra nasional maupun internasional, termasuk Jepang, dalam membangun IKN sebagai calon ibu kota Indonesia.

"Minat investor Jepang diharapkan dapat memperkuat posisi IKN sebagai destinasi investasi strategis ke depan," ujar Basuki.

Presiden Direktur JETRO Jakarta Shinji Hurai mengungkapkan minat investor Jepang dalam mendukung pembangunan dan pengembangan IKN cukup besar
