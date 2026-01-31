Dana Transfer Pusat Dikurangi, Berau Kejar Target PAD Rp 450 Miliar Lewat Cara Ini

kaltim.jpnn.com, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyiapkan langkah strategis menyikapi kebijakan pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Upaya yang dilakukan adalah mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) Rp 450 miliar pada tahun ini atau meningkat Rp70 miliar ketimbang 2025 yang terealisasi Rp 380 miliar.

Caranya mengejar target PAD tersebut melalui optimalisasi potensi yang ada.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said mengatakan langkah ini strategis dalam menghadapi keterbatasan fiskal dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

"Optimalisasi PAD menjadi kunci menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran," ujar Muhammad Said, Sabtu (31/1).

Target Rp 450 miliar tersebut potensial ditopang oleh target pajak daerah sebesar Rp 170 miliar atau naik dari realisasi pada 2025 yang tercatat senilai Rp 144 miliar.

Kemudian dari sektor pajak strategis, termasuk pajak listrik yang pada 2025 menyumbang sekitar Rp 35 miliar akan terus dioptimalkan melalui sinergi pemerintah daerah, BUMN, serta pelaku usaha agar bisa naik menjadi sekira Rp 40 miliar.

Ada pula subsektor retribusi daerah yang akan ditingkatkan dengan target Rp 132 miliar pada 2026, dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar Rp 112 miliar.