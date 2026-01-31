Beli atau Tunda Dulu? Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok Rp 260 Ribu
Sabtu, 31 Januari 2026 – 09:54 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Sabtu 31 Januari 2026 anjlok.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Sabtu (30/1), harga emas Antam anjlok Rp 260.000 dari semula Rp3.120.000 menjadi Rp 2.860.000 per gram.
Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut mengalami penurunan menjadi Rp2.654.000 dari awalnya Rp2.939.000 per gram..
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.480.000.
- Harga emas 1 gram: Rp 2.860.000.
- Harga emas 2 gram: Rp 5.660.000.
- Harga emas 3 gram: Rp 8.465.000.
Harga emas Antam pada hari ini, Sabtu 31 Januari 2026, anjlok Rp 260 ribu! Beli atau tunda dulu?
