Beli atau Tunda Dulu? Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok Rp 260 Ribu

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Sabtu 31 Januari 2026 anjlok.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Sabtu (30/1), harga emas Antam anjlok Rp 260.000 dari semula Rp3.120.000 menjadi Rp 2.860.000 per gram.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut mengalami penurunan menjadi Rp2.654.000 dari awalnya Rp2.939.000 per gram..

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.480.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.860.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.660.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.465.000.