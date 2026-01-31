Pabrik Garam akan Dibangun di Balikpapan, Bisa Kurangi Impor Rp 2,5 Triliun

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Kilang Pertamina Internasional bekerja sama dengan PT Garam untuk membangun pabrik pemrosesan garam di Balikpapan

Hal ini dilakukan karena melihat potensi pengolahan air laut di Kilang Balikpapan, Kaltim.

Penjajakan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman dan Direktur Utama PT Garam Abraham Mose pada Rabu (28/01).

MoU ini menjadi langkah strategis dalam mendukung program substitusi impor garam industri sekaligus memperkuat ketahanan pasokan nasional.

Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor garam dengan porsi sekitar 64 persen dari total kebutuhan.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono menyebut kerja sama KPI dan PT Garam sebagai tonggak sejarah penting.

Baca Juga: Prajurit TNI AL Bergerak Cepat Evakuasi Penumpang Korban Kapal Miring di Balikpapan

Menurut Agung, kolaborasi ini tidak hanya menjalankan agenda hilirisasi pemerintah, tetapi juga menciptakan dua kemandirian sekaligus: energi dan pangan.

“Kami sangat bangga dan mendukung kerja sama ini. Ibarat mobil, kolaborasi antara KPI dan PT Garam adalah double gardan kemandirian. Tak hanya kemandirian energi yang menjadi domain Pertamina, tapi juga akan menciptakan pangan,” ujar Agung dikutip Sabtu (31/1).