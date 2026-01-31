Harga Emas Hari Ini 31 Januari, UBS-Galeri24 Kompak Merosot, Jadi Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 31 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak merosot.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (31/1), ‎harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp 3.171.000 dari kemarin Rp 3.260.000 per gram atau turun Rp 89.000.

Sementara itu, harga emas UBS turut merosot dari awalnya dibanderol Rp 3.275.000 menjadi Rp 3.186.000 per gram atau turun Rp 89.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.663.000