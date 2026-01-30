Jelang Operasi Keselamatan Mahakam 2026, Polda Kaltim Gelar Latpraops

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Polda Kaltim menggelar latihan pra-operasi (Latpraops) sebagai persiapan menjelang pelaksanaan Operasi Keselamatan Mahakam 2026.

Kegiatan yang dibuka Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim Kombes Ahmad Yanuar Insan itu berlangsung di Aula Mako Ditlantas Polda Kaltim, Jumat (30/1).

Kombes Insan menyampaikan Latpraops merupakan tahapan strategis yang sangat penting sebelum pelaksanaan Operasi Keselamatan Mahakam 2026.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud penyamaan persepsi, penyatuan langkah, serta peningkatan kemampuan dan kesiapan personel dalam melaksanakan tugas, baik pada aspek preemtif, preventif, maupun penegakan hukum lalu lintas.

"Operasi Keselamatan Mahakam merupakan operasi kepolisian kewilayahan terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan mengedepankan tindakan preemtif, preventif, dan represif terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H,” terang Kombes Insan.

Adapun sasaran Operasi Keselamatan Mahakam 2026 ddifokuskan pada kendaraan angkutan umum, khususnya bus pariwisata dan travel, pengemudi angkutan umum, serta perusahaan otobus dan badan usaha angkutan.

Kegiatan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check menjadi salah satu instrumen utama yang dilaksanakan di lokasi-lokasi strategis dengan mobilitas tinggi dan potensi risiko kecelakaan lalu lintas.

Kombes Insan juga menekankan prioritas pelanggaran yang menjadi atensi dalam Operasi Keselamatan Mahakam 2026 meliputi penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, tidak menggunakan helm SNI dan sabuk pengaman, berkendara di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, serta melebihi batas kecepatan.