Bankeu Pemprov Kaltim untuk Kutai Timur Merosot Tajam, Dipangkas Rp 33,38 Miliar

kaltim.jpnn.com, SANGATTA - Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim untuk Kutai Timur (Kutim) tahun ini merosot tajam.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Januar Bayu Irawan mengungkapkan Bankeu tahun ini terjadi pemangkasan sebesar Rp 33,38 miliar atau sekitar 55 persen.

Bayu menyebut Bankeu yang diberikan Pemprov Kaltim kepada Pemkab Kutim tahun anggaran 2026 hanya Rp 27,49 miliar, padahal tahun lalu sebesar Rp 60,87 miliar.

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kebijakan fiskal seluruh Indonesia memang lagi turun,” kata Bayu, Jumat (30/1).

Dia menjelaskan dengan adanya kebijakan fiskal yang menurun secara nasional juga berdampak langsung kepada Pemprov Kaltim maupun kabupaten dan kota.

Dengan kebijakan fiskal tersebut, lanjut Bayu, Pemprov Kaltim juga harus melakukan pemangkasan bankeu ke-10 kabupaten/kota, termasuk Kutim.

Selama ini bankeu menjadi salah satu sumber pendanaan untuk kegiatan pembangunan.

Karena itu, kata Bayu, dengan berkurangnya anggaran, sejumlah kegiatan dipastikan harus disesuaikan.