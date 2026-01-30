Wagub Seno Aji Yakin Lulus S1 PIN Kompeten dan Berkualitas Meski Tanpa Ikatan Dinas

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meresmikan rehabilitasi Gedung Perkuliahan Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN) Universitas Mulawarman (Unmul), Jumat (30/1).

Orang nomor 2 di lingkungan Pemprov Kaltim itu mengapresiasi pembangunan gedung perkuliahan tersebut.

Menurut Wagub Seno, peresmian ini akan membawa berkah bagi anak-anak Kaltim, terutama bagi mahasiswa yang tengah menuntut ilmu.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menandatangani prasasti peresmian rehabilitasi Gedung Perkuliahan Program S1 PIN Unmul, Jumat (30/1). Foto: Dokumentasi Adpimprovkaltim

Oleh karena itu, diharapkan gedung ini dapat memberikan manfaat besar bagi generasi muda Kaltim.

“Semoga melalui gedung kampus ini dapat mencetak generasi unggul dan berkualitas,” ujar Wagub Seno dikutip dari akun resmi Pemprov Kaltim.

Meskipun Program S1 PIN tidak berstatus ikatan dinas seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), kata Wagub Seno, lulusan S1 PIN tetap akan mendapatkan tempat di berbagai instansi setelah lulus nanti, baik di wilayah perkotaan maupun di kabupaten dan kota se-Kaltim, bahkan di luar Kalimantan Timur.

Artinya, menurut Wagub Seno, lulusan S1 PIN dapat mengabdi di pemerintahan di seluruh wilayah Kaltim, maupun Kalimantan.