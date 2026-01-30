JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Wagub Seno Aji Yakin Lulus S1 PIN Kompeten dan Berkualitas Meski Tanpa Ikatan Dinas

Wagub Seno Aji Yakin Lulus S1 PIN Kompeten dan Berkualitas Meski Tanpa Ikatan Dinas

Jumat, 30 Januari 2026 – 13:28 WIB
Wagub Seno Aji Yakin Lulus S1 PIN Kompeten dan Berkualitas Meski Tanpa Ikatan Dinas - JPNN.com Kaltim
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji bersama para mahasiswa program S1 PIN Unmul, Jumat (30/1). Foto: Dokumentasi Adpimprovkaltim

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meresmikan rehabilitasi Gedung Perkuliahan Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN) Universitas Mulawarman (Unmul), Jumat (30/1).

Orang nomor 2 di lingkungan Pemprov Kaltim itu mengapresiasi pembangunan gedung perkuliahan tersebut.

Menurut Wagub Seno, peresmian ini akan membawa berkah bagi anak-anak Kaltim, terutama bagi mahasiswa yang tengah menuntut ilmu.

Baca Juga:

Wagub Seno Aji Yakin Lulus S1 PIN Kompeten dan Berkualitas Meski Tanpa Ikatan Dinas

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menandatangani prasasti peresmian rehabilitasi Gedung Perkuliahan Program S1 PIN Unmul, Jumat (30/1). Foto: Dokumentasi Adpimprovkaltim

Oleh karena itu, diharapkan gedung ini dapat memberikan manfaat besar bagi generasi muda Kaltim.

“Semoga melalui gedung kampus ini dapat mencetak generasi unggul dan berkualitas,” ujar Wagub Seno dikutip dari akun resmi Pemprov Kaltim.

Baca Juga:

Meskipun Program S1 PIN tidak berstatus ikatan dinas seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), kata Wagub Seno, lulusan S1 PIN tetap akan mendapatkan tempat di berbagai instansi setelah lulus nanti, baik di wilayah perkotaan maupun di kabupaten dan kota se-Kaltim, bahkan di luar Kalimantan Timur.

Artinya, menurut Wagub Seno, lulusan S1 PIN dapat mengabdi di pemerintahan di seluruh wilayah Kaltim, maupun Kalimantan.

Wagub Seno Aji meresmikan Gedung Perkuliahan S1 PIN Unmul yang merupakan hasil rehab Gedung Dinas PU
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   S1 Pemerintahan Integratif Wagub Seno Aji Unmul Universitas Mulawarman mahasiswa ikatan dinas pemerintahan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU