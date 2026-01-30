JPNN.com

Jumat, 30 Januari 2026 – 09:45 WIB
Merosot Rp 48 Ribu! Harga Emas Antam Sekarang Jadi Sebegini per Gram, Cek Daftarnya - JPNN.com Kaltim
Harga emas Antam hari ini Jumat 30 Januari 2026 merosot. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Jumat 30 Januari 2026 merosot.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Jumat (30/1), harga emas Antam turun Rp 48.000 dari semula R p3.168.000 menjadi Rp3.120.000 per gram.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut mengalami penurunan menjadi Rp 2.939.000 dari awalnya Rp 2.989.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.610.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 3.120.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 6.180.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 9.245.000.

