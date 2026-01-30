Komisi I DPR Dukung Pembangunan Kodam Baru di Provinsi Tetangga Kaltim Segera Dimulai

kaltim.jpnn.com, BANJARMASIN - Anggota Komisi I DPR Bambang Heri Purnama mendukung sepenuhnya pembangunan fisik Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Kalsel bisa segera dimulai tahun ini.

"Sesuai rencana strategis pemekaran Kodam baru pada tahun 2027, maka sudah seharusnya pembangunan fisik dimulai tahun ini," kata Bambang dikutip Jumat (30/1).

Legislator dari Dapil Kalsel I ini menyebut lahan seluas hampir 10 hektare telah disiapkan di Kota Banjarbaru untuk pembangunan kodam baru di provinsi tetangga Kaltim itu.

Bahkan saat ini sudah dalam tahap land clearing atau pembersihan lahan untuk siap pakai.

Bambang juga telah mengusulkan kepada pimpinan Komisi I DPR agar ada penambahan peralatan penunjang bagi Korem 101/Antasari, seperti alat angkut dan alat berat.

Peralatan ini dimaksudkan untuk membantu penanganan bencana banjir dan longsor serta kebakaran lahan yang diprediksi masih menjadi tantangan dalam dua tahun ke depan di Kalsel.

Sebelumnya, rombongan anggota dewan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyambangi Korem 101/Antasari di Banjarmasin.

Selain meninjau kesiapan personel pascaperpindahan komando dari Kodam VI/Mulawarman ke Kodam XXII/Tambun Bungai, mereka juga fokus pada peran TNI dalam penanggulangan bencana.