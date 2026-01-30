Terus Terbang! Harga Emas Hari Ini Jumat 30 Januari 2026 Tembus Sebegini per Gram

JPNN.com

Jumat, 30 Januari 2026 – 06:43 WIB
Harga emas hari ini Jumat 30 Januari 2024, baik produk UBS dan Galeri24 terbang lagi. Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 30 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS  kompak mengalami lonjakan harga sejak kemarin.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (30/1), ‎harga jual emas Galeri24 meroket ke angka Rp 3.260.000 dari awalnya Rp 3.068.000 per gram atau naik Rp 192.000.

Sementara itu, harga emas UBS turut melonjak dari awalnya dibanderol Rp 3.136.000 menjadi Rp 3.275.000 per gram atau naik Rp 139.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.710.000

