Gantikan Yusniar Juliana, Mas’ud Rifai Jabat Kepala BPS Kaltim, Ini Komitmennya

Kamis, 29 Januari 2026 – 13:54 WIB
Serah terima jabatan Kepala BPS Kaltim dari Yusniar Juliana (kiri) kepada Mas'ud Rifai berlangsung di Samarinda pada Kamis (29/1). Foto: Dokumentasi Pemprov Kaltim

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Mas’ud Rifai resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim.

Dia menggantikan Yusniar Juliana yang sekarang menjabat Kepala BPS Banten.

Serah terima jabatan antara Yusniar Juliana dan Mas'ud Rifai berlangsung di Samarinda pada Kamis (29/1).

Mas'ud Rifai yang sebelumnya menjabat Kepala BPS Kaltara menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan kinerja kelembagaan, terutama dalam memastikan penyediaan data statistik yang akurat, mutakhir, dan relevan bagi pembangunan daerah.

"Iklim kerja di BPS Kaltim telah terbentuk dengan sangat baik. Dinamika organisasi yang sehat dan semangat inovasi yang tinggi menjadi kekuatan utama kami dalam mendukung tugas-tugas perstatistikan di daerah," tegas Rifai dilansir dari laman resmi Pemprov Kaltim.

Rifai menilai kondisi tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas data statistik yang akurat dan relevan, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat luas.

Rifai mengakui amanah baru yang diembannya di Kaltim tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan jabatan sebelumnya di BPS Kaltara.

Karena itu, dia menekankan pentingnya adaptasi cepat dalam menghadapi dinamika baru.

