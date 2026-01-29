Kutim Raih UHC Award 2026 Kategori Utama, Bukti Nyata Hak Kesehatan Masyarakat Dijamin

kaltim.jpnn.com, SANGATTA - Pemkab Kutai Timur (Kutim) berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori utama.

Penghargaan itu diterima langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Jakarta Internasional Expo, Selasa (27/1).

“Ini bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menjamin hak masyarakat di bidang kesehatan,” kata Ardiansyah, Kamis (29/1).

Penghargaan yang diberikan BPJS Kesehatan itu sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah sebagai hasil program yang memperluas jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam UHC Award 2026, Kutim berhasil meraih nilai di atas 95 persen, serta dinobatkan sebagai kabupaten terbaik se-Kalimantan dalam jaminan kesehatan nasional.

Ardiansyah mengungkapkan dari total kependudukan di Kutai Timur tahun 2025 sebanyak 456.333 jiwa.

Pemkab Kutim berhasil memberikan jaminan kesehatan sebanyak 253.357 jiwa.

Dia mengatakan hampir setengah masyarakat Kutim saat ini telah terlindungi dalam program JKN.