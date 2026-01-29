Sambut Ramadan, Tetangga Kaltim Ini akan Menggelar Pasar Murah di 52 Titik

kaltim.jpnn.com, BANJARMASIN - Pasar murah akan digelar menyambut Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan ini yang diselenggarakan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang dan saat Ramadan sudah dimatangkan Pemkot Banjarmasin.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda menyampaikan pasar murah akan digelar di 52 titik yang mencakup seluruh kelurahan di wilayahnya.

Tetangga Kaltim itu menggandeng perusahaan yang beroperasi di Banjarmasin dalam pelaksanaan pasar murah tersebut.

"Kami mengajak semua perusahaan untuk menyalurkan sebagian dana CSR (Corporate Social Responsibility) ke kegiatan ini," kata Wawali Ananda, dikutip Kamis (29/1).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar menambahkan kegiatan bertema pasar murah Banjarmasin Corporate Social Responsibility (BCSR) 2026 itu sudah dimatangkan persiapannya dan diadakan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama Ramadan.

Dia menyebut sekitar 100 perusahaan perbankan dan perhotelan, serta pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dan distributor lokal telah dilibatkan dalam rapat persiapan kegiatan pasar murah tersebut.

Dengan bantuan TJSL diharapkan masyarakat dapat mendapatkan subsidi untuk komoditas tertentu di pasar murah tersebut.



Dia mengatakan masyarakat bisa mendapatkan paket berisi dua kilogram gula pasir dan dua liter minyak goreng dengan harga Rp 58 ribu.