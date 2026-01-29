JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Ini 3 Event Kaltim yang Masuk Daftar KEN 2026, Catat Jadwalnya!

Ini 3 Event Kaltim yang Masuk Daftar KEN 2026, Catat Jadwalnya!

Kamis, 29 Januari 2026 – 08:11 WIB
Ini 3 Event Kaltim yang Masuk Daftar KEN 2026, Catat Jadwalnya! - JPNN.com Kaltim
Tiga event Kaltim yang masuk daftar KEN 2026. Foto: Dokumentasi Kemenpar

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Tiga event Kaltim masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) baru saja meluncurkan KEN 2026 dengan memilih total 125 event terpilih unggulan dari 38 provinsi di Indonesia, termasuk tiga event Kaltim.

“Melalui Karisma Event Nusantara 2026, event daerah kami dorong tidak hanya sebagai perayaan budaya, tetapi sebagai penggerak pariwisata dan ekonomi lokal," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan resminya di laman Kemenpar, dikutip Kamis (29/1).

Baca Juga:

Menurut Menpar Widiyanti, event menjadi ruang ekspresi budaya, wadah kolaborasi, sekaligus etalase kekayaan Indonesia yang berdaya saing.

KEN 2026 menghadirkan rangkaian event unggulan terkurasi yang menampilkan kekayaan budaya, seni, kuliner, musik, dan karnaval.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan event daerah, memperkuat identitas destinasi, serta mendorong pergerakan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Baca Juga:

Berikut 3 event Kaltim yang masuk daftar KEN 2026:

Festival Adat dan Budaya Lom Plai, 20 Maret-26 April 2026

Ini 3 Event Kaltim yang Masuk Daftar KEN 2026, Catat Jadwalnya!

125 event terpilih unggulan dari 38 provinsi di Indonesia, termasuk tiga event Kaltim, masuk dalam daftar KEN 2026
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   KEN 2026 Karisma Event Nusantara KEN Kementerian Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Kaltim Festival Adat dan Budaya Lom Plai Balikpapan Fest Erau Adat Kutai

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU