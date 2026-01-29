Ini 3 Event Kaltim yang Masuk Daftar KEN 2026, Catat Jadwalnya!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Tiga event Kaltim masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) baru saja meluncurkan KEN 2026 dengan memilih total 125 event terpilih unggulan dari 38 provinsi di Indonesia, termasuk tiga event Kaltim.

“Melalui Karisma Event Nusantara 2026, event daerah kami dorong tidak hanya sebagai perayaan budaya, tetapi sebagai penggerak pariwisata dan ekonomi lokal," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan resminya di laman Kemenpar, dikutip Kamis (29/1).

Menurut Menpar Widiyanti, event menjadi ruang ekspresi budaya, wadah kolaborasi, sekaligus etalase kekayaan Indonesia yang berdaya saing.

KEN 2026 menghadirkan rangkaian event unggulan terkurasi yang menampilkan kekayaan budaya, seni, kuliner, musik, dan karnaval.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan event daerah, memperkuat identitas destinasi, serta mendorong pergerakan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Baca Juga: Sri Juliarty Berharap Balikpapan Fun Run Masuk Kalender Event Nasional

Berikut 3 event Kaltim yang masuk daftar KEN 2026:

Festival Adat dan Budaya Lom Plai, 20 Maret-26 April 2026