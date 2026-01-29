Terbang Tinggi Lagi! Harga Emas di Pegadaian Hari Ini per Gram Sentuh Harga Sebegini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 29 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak mengalami lonjakan harga..

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (29/1), ‎harga jual emas Galeri24 meroket ke angka Rp 3.068.000 dari awalnya Rp 2.965.000 per gram atau naik Rp 103.000.

Sementara itu, harga emas UBS turut melonjak dari awalnya dibanderol Rp 3.017.000 menjadi Rp 3.136.000 per gram atau naik Rp 119.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.609.000