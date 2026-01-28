Kabar Terbaru! Malam Ini, Harga Emas Antam Pecah Rekor, Tembus Sebegini per Gram

JPNN.com

Rabu, 28 Januari 2026 – 21:49 WIB
Harga emas Antam pecah rekor dengan meroket dua kali pada hari ini, Rabu 28 Januari 2025. Ilustrasi. Foto: Irwansyah Putra/nz/pri/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam meroket dua kali pada hari ini, Rabu 28 Januari 2026.

Kabar terbaru dilansir dari laman Logam Mulia pada malam ini, harga emas Antam tembus Rp 3.00.300 juta per gram atau meroket Rp 35.000 setelah pagi tadi turut melambung di angka Rp 2.968.000 per gram

Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut melonjak menjadi Rp2.854.000 dari awalnya Rp 2.799.000 per gram.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik drastis ke angka Rp 2.799.000 dari awalnya Rp 2.749.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.551.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 3.003.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.946.000.

