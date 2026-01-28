Universitas Lambung Mangkurat Tanam 749 Bibit Pohon Lokal Endemik Kalsel di IKN

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Universitas Lambung Mangkurat melakukan penanaman sebanyak 749 bibit pohon lokal endemik Kalsel di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.

"Ada sepuluh jenis pohon lokal Kalsel kami tanam, antara lain plajau, kasturi, langsat, gharu, mersawa, cemara, khaya, pule, ebony, dan cendana," kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Universitas Lambung Mangkurat Yusuf Azis di Banjarmasin, Rabu (28/1).

Kegiatan tersebut diikuti jajaran pimpinan Universitas Lambung Mangkurat, perwakilan Otorita IKN, sivitas akademika, serta para alumni ULM yang kini berkiprah sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan IKN.

Baca Juga: 6 Prodi Dokter Spesialis yang Baru di ULM Siap Terima Mahasiswa Mulai Tahun Ini

Yusuf mengatakan aksi penghijauan menjadi bagian dari komitmen ULM sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) terakreditasi Unggul di Kalsel dalam kontribusi lingkungan, penguatan sumber daya manusia, serta pengabdian kepada masyarakat.

Penanaman itu juga merupakan simbol sekaligus langkah konkret kontribusi Universitas Lambung Mangkurat dalam pembangunan berkelanjutan di Kalimantan.

Yusuf menegaskan Universitas Lambung Mangkurat sebagai PTN tertua di Kalimantan dituntut untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan IKN.

Kontribusi Universitas Lambung Mangkurat tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dia mengapresiasi sejumlah alumni Universitas Lambung Mangkurat yang telah lulus dan berkontribusi sebagai ASN di lingkungan IKN.