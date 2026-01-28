Kapolri Jenderal Listyo, Istri dan Anggota DPR Kembali Kunjungi Kaltim, Apa Agendanya?

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan kunjungan kerja ke Kaltim.

Kapolri Jenderal Listyo bersama istri Juliati Sapta Dewi Magdalena bersama Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto dan Ketua BAKN DPR Andreas Eddy Susetyo tiba di Bandara APT Pranoto, Samarinda pada Rabu (28/1) malam.

Tiba pukul 20.45 WITA menggunakan pesawat Polri, kedatangan orang nomor satu di jajaran Kepolisian RI itu bersama sejumlah pejabat utama Polri disambut Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Selain itu juga hadir menyambut Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro beserta pejabat utama Polda Kaltim, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kajati Kaltim Supardi, Kabinda Kaltim, Wali Kota Samarinda Andi Harun, serta Kapolresta Samarinda Kombes Hendri Umar.

“Selamat datang di Samarinda, Kalimantan Timur, Jenderal,” kata Gubernur Rudy Mas'ud didampingi sang istri yang Anggota Komisi VI DPR Hj. Sarifah Suraidah Harum saat menyambut Kapolri Jenderal Listyo dan rombongan.

Kunjungan Kapolri Jenderal Listyo bersama istri serta Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto dan Ketua BAKN DPR Andreas Eddy Susetyo merupakan bagian dari rangkaian peresmian peremajaan (revamping) Pabrik Amoniak PT Pupuk Kaltim di Bontang. (mar1/jpnn)