23 Personel Polres Berau Terima Satyalancana Pengabdian, Termasuk Kompol Noor Dhianto

Rabu, 28 Januari 2026 – 21:02 WIB
Kabag SDM Polres Berau Kompol Herman memimpin upacara penganugerahan Satyalancana Pengabdian kepada 23 personel dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada tiga personel Polres Berau yang dinilai berprestasi, yakni Bripda Sabri, Brigpol Roberthson Patimang, dan Brigpol Anggi. Foto: Dokumentasi Humas Polda Kaltim

kaltim.jpnn.com, TANJUNG REDEB - Sebanyak 23 personel Polres Berau menerima Satyalancana Pengabdian, Senin (26/1).

Tanda kehormatan itu diserahkan melalui upacara yang dipimpin Kabag SDM Kompol Herman selaku inspektur upacara mewakili Kapolres Berau.

Satyalancana Pengabdian diberikan sesuai masa bakti masing-masing, terdiri dari dua personel pengabdian 32 tahun, 12 personel pengabdian 24 tahun, dan sembilan personel pengabdian 8 tahun.

Tanda kehormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan loyalitas personel dalam mengemban tugas kepolisian.

Adapun perwakilan penerima penghargaan antara lain Kabag Ops Polres Berau Kompol Noor Dhianto yang menerima Satyalancana Pengabdian 32 Tahun.

Berikutnya PS Kanit Provos Polres Berau Aiptu Jamaluddin penerima Satyalancana Pengabdian 24 Tahun, serta Banit Sat Tahti Polres Berau Briptu Edward Aldy Setiawan sebagai penerima Satyalancana Pengabdian 8 Tahun.

Kompol Herman dalam amanatnya menegaskan penganugerahan Satyalancana Pengabdian merupakan wujud penghargaan negara kepada anggota Polri yang telah menunjukkan kesetiaan, kejujuran, serta pengabdian tanpa cela selama masa dinasnya.

“Penghargaan ini bukan hanya bentuk kehormatan, namun juga menjadi motivasi agar seluruh personel senantiasa meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Kompol Herman, dikutip Rabu (28/1).

