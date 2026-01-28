Virus Nipah Mematikan Mengancam, Ini Gejala Awal yang Perlu Diwaspadai Warga Kaltim

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Masyarakat Kaltim diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman virus Nipah (NiV) yang ditularkan melalui hewan, khususnya kelelawar buah.

"Masyarakat harus waspada dengan mengurangi kontak langsung dengan kelelawar dan menghindari konsumsi buah-buahan yang sudah terkontaminasi air liur atau kotoran hewan tersebut," ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kaltim Eryariyatin, Rabu (28/1).

Imbauan ini menjadi penting mengingat virus nipah merupakan patogen zoonosis yang memiliki tingkat kematian sangat tinggi, yakni mencapai 40 hingga 75 persen.

Pemerintah menekankan pentingnya mencuci buah hingga bersih sebelum dikonsumsi guna memastikan tidak ada residu cairan dari hewan liar yang menempel pada kulit buah.

Eryariyatin juga meminta warga untuk segera menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai benteng pertahanan utama dalam menangkal infeksi virus mematikan ini.

"Gejala awal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat meliputi munculnya demam tinggi, sakit kepala hebat, nyeri otot, hingga gangguan pernapasan yang akut," tegas Eryariyatin mengingatkan.

Lebih lanjut Eryariyatin menyampaikan jika kondisi memburuk pasien dapat mengalami disorientasi, kejang, hingga koma akibat peradangan otak atau ensefalitis yang sangat fatal bagi keselamatan jiwa.

Dinkes Kaltim meminta siapa pun yang mengalami gejala tersebut, terutama setelah berinteraksi dengan hewan liar, untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.