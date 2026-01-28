Syaharie Jaang: IKN Jadi Momentum Strategis Tingkatkan SDM Masyarakat Dayak

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Syaharie Jaang menyampaikan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) strategis meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Dayak.

"IKN sebagai momentum strategis untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Dayak agar dapat berperan aktif dalam pembangunan," kata Syaharie seusai pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) VII PDKT di Multifunction Hall Kantor Bersama 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dikutip Rabu (28/1).

Mantan Wali Kota Samarinda itu mengatakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kaltim Kalimantan Timur diharapkan sesuai tema mewujudkan masyarakat Dayak berkualitas menuju Indonesia Emas.

"Masyarakat lokal harus menyiapkan diri, tanpa pendidikan akan terpinggirkan, tanpa kualitas tidak ada apa-apanya di daerah sendiri,” tegasnya.

Mubes ke-VII PDKT itu juga diikuti sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.

"Mubes PDKT menjadi ruang penguatan peran masyarakat adat," kata Seno.

PDKT sudah menjalankan musyawarah besar, lanjut Seno, suka Dayak adalah salah satu etnis yang menjadi bagian di wilayah Kaltim.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan Mubes PDKT menjadi momentum konsolidasi masyarakat Dayak Kaltim menyongsong IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.