KEN Kembali Digelar Tahun Ini, Ada 125 Event Pilihan Unggulan, Tiga dari Kaltim

Rabu, 28 Januari 2026 – 10:12 WIB
Festival Adat dan Budaya Lom Plai yang masuk dalam daftar KEN 2026. Foto: Diambil dari laman Kemenpar

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Karima Event Nusantara (KEN) kembali digelar tahun ini.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah meluncurkan KEK 2026 yang menghadirkan 125 event pilihan unggulan dari 38 provinsi di Indonesia.

Dari 125 event pilihan unggulan tersebut, tiga dari Kaltim.

Ketiga event pilihan unggulan KEN 2026 dari Kaltim itu, yakni Erau Adat Kutai, ⁠Festival Adat dan Budaya Lom Plai, serta ⁠Balikpapan Fest.

Adapun jadwalnya:

- ⁠Festival Adat dan Budaya Lom Plai 20 Maret-26 April 2026

- Erau Adat Kutai 21-29 September 2026

- ⁠Balikpapan Fest 24-27 September 2026

