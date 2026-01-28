Gila! Harga Emas Antam Hari Ini 28 Januari Nyaris Tembus Rp 3 Juta per Gram

JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 28 Januari 2026 nyaris tembus Rp 3 juta per gram

Dilansir dari laman Logam Mulia, Rabu (28/1), harga emas Antam dari awalnya Rp 2.916.000 per gram menjadi Rp 2.968.000 atau meroket Rp 52.000.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik drastis ke angka Rp 2.799.000 dari awalnya Rp 2.749.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.534.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.968.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.876.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.789.000.

Harga emas Antam pada hari ini, Rabu 28 Januari 2025, nyaris tembus Rp 3 juta per gram, widih, gila!
