Lepas Citra Kaku, Polisi Samarinda Sulap Ruangan Ini Jadi Arena Belajar Anak-Anak

Rabu, 28 Januari 2026 – 09:32 WIB
Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda menjadikan bekas ruang tunggu penumpang kapal untuk ruang belajar pada anak buruh angkut. Foto: ANTARA/HO-Dok Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Samarinda menyulap bekas ruang tunggu penumpang menjadi arena belajar dan taman edukasi.

Hal ini dilakukan guna merangkul anak-anak keluarga buruh bongkar muat di kawasan dermaga.

"Melalui kegiatan bermain dan belajar, kami ingin menanamkan nilai-nilai positif sejak dini agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak," kata Kapolsek Kawasan Pelabuhan Samarinda Kompol Yusuf dikutip Rabu (28/1).

Menurut Yusuf, arena belajar itu memberikan ruang bermain yang aman bagi putra-putri pedagang dan pekerja pelabuhan di tengah hiruk-pikuk aktivitas logistik.

"Kami melepas citra kaku dengan berbaur bersama anak-anak melalui permainan edukatif serta penanaman nilai disiplin yang menyenangkan," ujar Yusuf.

Transformasi fungsi ruang tunggu tersebut menciptakan suasana ceria di lingkungan kerja pelabuhan yang sibuk dan tidak sesuai untuk anak-anak.

Pendekatan arena belajar dan taman edukasi itu, lanjutnya, sekaligus menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan, serta membangun mentalitas yang kuat.

Kegiatan arena belajar dimulai dari pagi yang melibatkan petugas pemolisian masyarakat (polmas) yang memberikan bimbingan langsung kepada para peserta.

