Kapan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat Bisa Diakui UNESCO?

Rabu, 28 Januari 2026 – 07:03 WIB
Bentang kawasan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat. Foto: Antara Kaltim/HO-Amica Creative Explore

kaltim.jpnn.com, KUTAI TIMUR - Indonesia memiliki banyak taman bumi (geopark) yang menawarkan keindahan alam yang unik dan fenomena geologi yang menarik, salah satunya ada di Kaltim.

Dilansir dari laman Kementerian Pariwisata, ada 12 geopark di Indonesia yang sudah diakui UNESCO Global Geopark.

Karst Sangkulirang-Mangkalihat belum masuk dalam daftar geopark di Indonesia yang sudah diakui UNESCO.

Berbagai komunitas pecinta alam di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong percepatan pengakuan Geopark karst Sangkulirang-Mangkalihat oleh UNESCO.

Pengakuan Geopark di wilayah tersebut tengah diusulkan Pemprov Kaltim sejak beberapa tahun lalu.

Penggiat wisata alam dari Amica Creative Explore, Andre mengatakan pengakuan taman bumi itu sangat ditunggu untuk menyelamatkan kawasan karst dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sekitarnya.

“Kalau bentang karst Sangkulirang-Mangkalihat telah ditetapkan sebagai geopark, sudah pasti keasrian wilayah tersebut akan kuat terjaga dari perusakan lingkungan,” kata Andre di Sangatta dikutip Rabu (28/1).

Dia mengkhawatirkan jika terlalu lama untuk ditetapkan, beberapa segmen kawasan bakal dirusak perusahaan-perusahaan pertambangan.

Pecinta alam di Kutim mendorong percepatan pengakuan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat oleh UNESCO
