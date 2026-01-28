Update Harga Emas Hari Ini 28 Januari 2026, Galeri24 Stabil, UBS Turun Tipis
Rabu, 28 Januari 2026 – 06:59 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 28 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS mengalami fluktuasi harga jual.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (28/1), harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp2.965.000 per gram.
Sementara itu, harga emas UBS turun tipis dari awalnya dibanderol Rp 3.018.000 menjadi Rp 3.017.000 per gram atau turun Rp 1.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Galeri24
- 0,5 gram: Rp 1.555.000
