JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Update Harga Emas Hari Ini 28 Januari 2026, Galeri24 Stabil, UBS Turun Tipis

Update Harga Emas Hari Ini 28 Januari 2026, Galeri24 Stabil, UBS Turun Tipis

Rabu, 28 Januari 2026 – 06:59 WIB
Update Harga Emas Hari Ini 28 Januari 2026, Galeri24 Stabil, UBS Turun Tipis - JPNN.com Kaltim
Update harga emas Pegadaian hari ini Rabu 28 Januari 2026. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 28 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS mengalami fluktuasi harga jual.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (28/1), ‎harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp2.965.000 per gram.

Sementara itu, harga emas UBS turun tipis dari awalnya dibanderol Rp 3.018.000 menjadi Rp 3.017.000 per gram atau turun Rp 1.000.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.555.000

Update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 28 Januari 2026, UBS dan Galeri24 tetap sebegini per gram
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas hari ini harga emas di pegadaian harga emas UBS Galeri24 harga emas per gram

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU