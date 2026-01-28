Teman Tegar: Maira-Whisper from Papua Tayang di Bioskop Mulai 5 Februari

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru besutan sutradara Anggi Frisca yang menyajikan musikal dan petualangan menyelamatkan hutan akan tayang di bioskop mulai 5 Febuari nanti.

Film berjudul 'Teman Tegar: Maira-Whisper from Papua' itu hadir sebagai gerakan edukatif dan sosial, mengangkat cerita lokal, pelestarian lingkungan, dan inspirasi bagi anak-anak Indonesia untuk peduli terhadap alam dan budaya.

Anggi Frisca dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa (27/1) mengatakan film 'Teman Tegar: Maira' diharapkan bisa sebagai pengingat bahwa manusia sejatinya sangat bergantung pada alam.

“Yang menyelamatkan kita di saat bencana itu bukan uang, tapi pohon besar itu yang mungkin kita bisa sama-sama jaga. Dan semoga Tegar dan Maira bisa menjadi inspirasi anak-anak generasi berikutnya,” ujar Anggi Frisca dikutip Rabu (28/1).

Film ini mengikuti kisah Tegar yang bertemu Maira, gadis 12 tahun asal Papua, dua anak dari latar belakang berbeda memulai perjalanan yang mengubah hidup mereka, mengangkat persahabatan, keberanian anak-anak, dan perjuangan masyarakat adat menjaga hutan sebagai sumber kehidupan.

Film 'Teman Tegar: Maira-Whisper from Papua' yang diproduksi Aksa Bumi Langit mengambil gambar langsung di kawasan pedalaman Papua.

Seluruh proses produksi dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama masyarakat adat, kepala suku, dan seniman lokal.

Dibintangi M Aldifi Tegarajasa, Elisabet Sisauta, Joanita Chatarine, film 'Teman Tegar: Maira – Whisper from Papua' memadukan dongeng, musik, dan lanskap alam sebagai satu kesatuan narasi.